Грозный, , 19:56 — REGNUM В Грозном состоялось открытие нового инфекционного корпуса на 100 коек, подготовленного для приема больных COVID-19, при детской республиканской больнице имени Елизаветы Глинки, готовность объекта проверил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ходе осмотра инфекционного корпуса, строительство которого началось еще 2019 году, глава республики отметил, что, будучи кандидатом экономических наук, он лично инспектировал ход строительства медицинского корпуса.

По его словам, ситуация в регионе находится под контролем и коечный фонд, развернутый в последнее время в Чечне, загружен только на половину.

Глава республики также выразил слова благодарности врачам, которые самоотверженно борются с коронавирусной инфекцией, подвергая высокому риску свое здоровье.

«Я очень благодарен им (врачам — Ред.), благодарен руководству государства и президенту, который вручную управляет регионами страны, в том числе и Чеченской республикой», — добавил Кадыров.

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Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров соощил, что в республике за все время борьбы с коронавирусом в рамках антикризисного плана было направлено на поддержку граждан и экономики 1 млрд 93 млн рублей. На эти средства, в частности, была оказана помощь почти 600 тысячам семей.

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