Чебоксары, , 19:36 — REGNUM В Чувашии подтверждено ещё несколько десятков новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV2. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным на 2 мая, в республике за последние сутки официально выявлено 49 случаев инфицирования коронавирусом, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 676.

Читайте также: В Поволжье выявлено 10,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

По информации оперативного штаба на 2 мая, выписаны с выздоровлением 118 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в БСМП в Чебоксарах впервые была проведена операция по заместительной почечной терапии у пациента, больного COVID-19: операция длилась 20 часов.

Подробнее: Заражённого коронавирусом пациента в Чувашии оперировали 20 часов

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Чувашии подтверждён 41 случай заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: За сутки в Чувашии подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом