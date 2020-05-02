Москва, , 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира. Об этом сегодня, 2 мая, сообщал пресс-служба Михалкова.

Стоит отметить, что выпуск программы «Бесогон ТВ» под название «У кого в кармане государство?» о котором идет речь по телевидению был показан 1 мая. На 2 и 3 мая были запланированы повторы этой передачи, но они были отменены.

Михалков считает, что отмена повторов его передачи — это «чистой воды цензура».

Затем выяснилось, что повторы передачи «Бесогон ТВ» для Дальнего Востока и Сибири были перенесены на такое эфирное время, когда большинство граждан уже или ещё спят.

На телеканале пока никак не прокомментировали ситуацию.

Выпуск снятого с эфира выпуска доступен на видеохостинге YouTube.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые выпуски авторской программы Михалкова «Бесогон ТВ» снимали с эфира и раньше.