Лондон, , 19:30 — REGNUM Число жертв коронавирусной пандемии перевалило в Британии за отметку в 28 тыс. человек, сообщил 2 мая на брифинге министр жилищного строительства Роберт Дженрик.

По его словам, за последние сутки от COVID-19 погиб 621 человек, после чего общее число умерших составило 28 131.

Днём ранее в Британии от вызванных коронавирусом заболеваний умерло 739 человек.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Британии составляет 182 260 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,1 млн случаев заражения коронавирусом, а также свыше 224 тыс. смертей от COVID-19.

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