Ульяновск, , 19:24 — REGNUM В Ульяновской области подтверждены десятки новых случаев заражения SARS-CoV2. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным на 2 мая, в области официально выявлен 461 случай инфицирования коронавирусом, в том числе за последние подтверждено 32 случая заражения.

По информации оперативного штаба, в Ульяновской области выздоровели 78 пациентов с COVID-2019.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 2 мая выявили 842 новых случая заражения коронавирусом, в целом в ПФО инфицирование подтверждено у 10 251 человека.

Напомним, в условиях пандемии коронавируса Ульяновской области будут страховать водителей общественного транспорта и кондукторов.

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