Турин, Италия, , 19:18 — REGNUM Власти Италии рассматривают возможность возобновления обучения в школах и вузах в сентябре 2020 года в «очно-заочной» форме, заявила в субботу, 2 мая, министр образования Лючия Адзолина.

Каждый класс и группу предполагается разделить на две части, они будут «присутствовать» на занятиях либо очно, либо онлайн. В середине неделе группы будут меняться ролями.

Это позволит обеспечить в классах соблюдение социальной дистанции и минимизирует риск нового распространения эпидемии, отметила Адзолина.

По данным на 2 мая, в Италии умерли 28 710 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 474. Днем ранее показатель увеличился на 269. Выздоровели 79 914 человек, за день этот показатель увеличился на 1665 (днем ранее — на 2304). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1900 (днем ранее — на 1965). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 209 328. В настоящее время заражены 100 704 человека — на 239 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов. Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственные проекты финансовой поддержки экономики предполагают выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. Предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года ограничения будут смягчены, к работе смогут вернуться около трех миллионов человек. Заведения общественного питания смогут продавать еду навынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности, но большая часть ранее введенных ограничений останется в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.