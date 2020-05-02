Рим, , 18:59 — REGNUM

По данным на вечер субботы, 2 мая, в Италии умерли 28 710 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 474, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 269.

Выздоровели 79 914 человек, за день этот показатель увеличился на 1665 (днем ранее — на 2304).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1900 (днем ранее — на 1965). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 209 328. В настоящее время заражены 100 704 человека — на 239 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.