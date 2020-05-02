Архангельск, , 18:53 — REGNUM Суммы выплат архангельским медикам, работающим с зараженными коронавирусом, будут зависеть от времени, проведенного с «опасными» пациентами. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В конце апреля бригады скорой помощи, непосредственно работавшие с пациентами с коронавирусом и с подозрением на него, получили региональные доплаты за март. «Президентские» будут выплачиваться с середины мая.

Как пояснил руководитель регионального штаба Артем Вахрушев, все доплаты начисляются за фактически отработанное время персоналу, непосредственно выезжавшему к больным с коронавирусом и с подозрением на него.

Кроме того, на Архангельской областной станции скорой помощи создана отдельная бригада для работы только с пациентами с COVID-19, которая берет на себя абсолютное большинство вызовов к таким пациентам. Доплаты персоналу бригады также рассчитываются исходя из фактически отработанного времени с пациентами с коронавирусом.

Напомним, что доплаты врачам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу за работу в условиях повышенного риска предусмотрены по двум направлениям: региональному и федеральному.

На региональном уровне было принято решение, помимо медицинского персонала, включить в число тех, кто может эти выплаты получить, сотрудников лабораторий, уборщиц в стационарах и водителей скорой, которые также непосредственно соприкасаются с заболевшими коронавирусом.

Эти выплаты начисляются с 17 марта. За неполный месяц, когда и случаев заболевания было не так много, медицинским организациям области на эти цели перечислено 2,1 млн рублей. На счета работников, которые имеют на них право, выплаты начали поступать с середины апреля. Так, например, сотрудники отдельной бригады Архангельской областной станции скорой помощи за неполный март получили 11 000 — 14 000 рублей — в зависимости от количества отработанных вызовов. Соответственно, региональные выплаты за апрель будут начислены в середине мая.

«Президентские» медработники получат за три месяца: апрель, май и июнь. На эти цели из федерального бюджета регион получил 82 миллиона рублей. Средства сейчас доводятся до медицинских организаций, идет начисление выплат за апрель. Персонал их получит в первой половине мая. Сумма выплаты будет зависеть от времени, проведенного с «опасными» пациентами.

Пример начисления региональной доплаты врачу скорой помощи:

Базовая доплата рассчитывается исходя из 80% от средней зарплаты по региону (за девять месяцев 2019 года): 40 911×80% = 32 729 рублей. Чтобы высчитать стоимость одного часа работы, сумму доплаты за месяц делим на норму часов в месяц. На примере марта: 32 729: 136,8 = 239 рублей. Добавляем районный коэффициент и северную надбавку и получаем 407 рублей — доплата за один час работы врача скорой медицинской помощи. Если вызов к пациенту с COVID-19 длился час с четвертью, то выплата врачу составит 500 рублей.

Аналогично рассчитываются доплаты и по другим категориям медицинских сотрудников, по каждой из них установлены свои базовые суммы расчетов. Так, например, фельдшер за час работы в марте с пациентом с COVID-19 получит доплату 203 рубля (с учетом районного коэффициента и северной надбавки).

Например, если врач и фельдшер специальной бригады скорой медицинской помощи (она была организована 20 марта) отработали в марте четверть месячной нормы — 34 часа, — то выплаты составили 13 800 рублей и 6900 рублей соответственно. С апреля добавляется и «президентская» выплата, которая также рассчитывается исходя из фактически отработанного времени по вызовам к пациентам с выявленной COVID-19.

В апреле норма рабочего времени составляет 158,4 часа. Соответственно, доплаты за час составят: у врача — 351 рубль, а у фельдшера — 175 рублей. В то же время количество отработанных часов в апреле заметно больше, так как увеличилось число заболевших и пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Соответственно, и фактические суммы доплат, которые получат медицинские работники, будут другие.

Методика расчета выплат вызвала недоумение у медиков, заявил депутат областного собрания Леонид Таскаев (КПРФ).

«Согласно федеральному и областному постановлениям выплаты должны производиться из расчета фактически отработанного времени. Фактически отработанное время учитывается в табеле — это требование ТК РФ. Так вот в этом табеле нет граф о времени выполнения обязанностей по оказанию помощи каким-то отдельным категориям нуждающихся. На мой взгляд, такой подход вообще является дискриминационным. Никто ведь не ходит в стационарах за врачами, работающими с ковидными больными, отмеряя секундомером, сколько времени он/она провели у койки конкретного больного, чтобы потом с точностью до минуты высчитать, сколько врачу за это заплатить, — заявил Таскаев. — К тому же, как быть с «лицами из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», за работу с которыми медикам тоже положены выплаты? Это ведь и те, кто приехал из других регионов и стран или контактировал с приехавшими. Исходя из логики областного правительства в случае поступления такого пациента, медработники могут не рассчитывать на выплату, если COVID не подтвердится».

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации осудили практику, когда медработники получают выплату не полностью, а исходя из конкретного времени работы с пациентами с COVID-19.

Напомним, в Архангельской области выявлено 260 случаев заражения коронавирусом. За сутки диагноз был подтвержден у 12 человек, находящихся в лечебных учреждениях региона. Среди зараженных есть медики.

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