Берлин, , 18:47 — REGNUM Более 500 человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер, введённых властями из-за эпидемии коронавируса, сообщает 2 мая агентство РИА Новости.

Отмечается, что в Берлине до 4 мая запрещены публичные акции численностью свыше 20 человек.

Официальных оценок численности участников акции протеста пока нет. Заграждения, выставленные полицией, не позволяют протестующим собираться в одну толпу.

По оценкам СМИ, в акции протеста участвуют не менее 300 человек.

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