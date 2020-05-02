Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Количество жертв коронавирусной эпидемии преодолело в США отметку в 65 тыс. человек, сообщает 2 мая официальный сайт Университета Джонса Хопкинса.

По данным этого учреждения, ведущего статистику эпидемии коронавируса, число умерших от вызванных коронавирусом заболеваний достигло 65 068.

При этом на территории США выявлено 1 104 161 человек, заразившийся коронавирусом. Стоит отметить, что такие результаты были получены при тестировании 6,5 млн. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса и по числу жертв COVID-19.

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