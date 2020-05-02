Нью-Йорк, США, , 18:21 — REGNUM Часть автодорог, примыкающих к паркам, были перекрыты и превращены в зоны для прогулок пешеходов и велосипедистов по распоряжению властей города американского Нью-Йорк. Об этом 2 мая сообщил мэр города Билл де Блазио в своём Twitter.

Власти предполагали открыть первые 11,6 км для пешеходов только 4 мая, однако было принято решение сделать это раньше. Мэр города Нью-Йорка призвал граждан при прогулках соблюдать дистанцию в шесть футов (около 1,8 метра). Штраф за нарушение социальной дистанции может составлять до 1000 долларов.

Всего власти города запланировали открыть для пешеходов и велосипедистов около 160 км автомобильных дорог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нью-Йорке с 4 мая закрывается для приёма больных COVID-19 полевой госпиталь, организованный в Центральном парке.

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