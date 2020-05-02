Владикавказ, , 18:22 — REGNUM В Северной Осетии жители селения Ногир сожгли вышку сотовой связи из-за страха, что исходящие от нее электромагнитные волны могут привести к обмороку, во время которого им проведут процедуру чипирования. Об этом 2 мая на пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Битаров.

К сожалению, по словам главы республики, как в мире, так и в Северной Осетии есть люди, которые полагают, что эпидемии коронавирусной инфекции не существует, а некоторые из них считают, что ее организовали «какие-то мировые силы», которые заинтересованы в том, чтобы люди сидели по домам и никуда не выходили.

«Как мне говорили некоторые участники митинга (который прошел во Владикавказе 20 апреля — ИА REGNUM), (загнать) в резервации, по домам, поставить потом антенны 5G, облучить, чтоб они потеряли сознание, потом будут чипировать», — отметил глава Северной Осетии.

Однако подобные настроения привели к тому, что «недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили», — добавил Битаров.

Как сообщало ИА REGNUM, акция против введенных властями ограничительных мер на фоне распространения коронавируса во Владикавказе состоялась 20 апреля. В ходе попытки правоохранителей прекратить акцию участники оказали сопротивление, были травмированы несколько сотрудников МВД и Росгвардии. По факту хулиганства и оказания сопротивления представителям органов власти было возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования задержаны несколько человек.

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