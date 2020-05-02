Сочи, Краснодарский край, , 18:05 — REGNUM Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня и дождаться стабилизации обстановки с коронавирусом. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи продолжает действовать запрет на бронирование и размещение мест в любых средствах размещения. Этот запрет был введен 28 марта и действует до 1 июня. Однако власти Сочи предупреждают, что запрет, скорее всего, будет продлён.

В администрации Сочи отметили, что эпидемиологическая ситуация в городе и в регионе в целом остается напряженной.

Кроме того, в администрации Сочи напомнили о том, что Роспотребнадзор разработал методические рекомендации, которые чётко регламентируют начало работы средств размещения после окончания пандемии.

Открытие отелей и пансионатов возможно только после того, как они выполнят все рекомендации Роспотребнадзора.