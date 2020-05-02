Североморск, Мурманская область, , 18:06 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск» и большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский» прибудут в Североморск для празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

По прибытии на рейд главной базы Северного флота экипажи начнут подготовку своих кораблей к праздничным мероприятиям Дня Великой Победы, которые в этом году, как и по всей стране, из-за коронавирусной инфекции пройдут с соблюдением необходимых ограничений и санитарных правил.

На всех надводных кораблях и подводных лодках Северного флота 9 мая в 9:00 будут торжественно подняты государственные, военно-морские флаги и флаги праздничного расцвечивания. На флагштоке мыса Алыш города Североморска будет поднята увеличенная копия Знамени Победы — легендарного штурмового флага 150-й ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в ходе военных учений Северного флота в Баренцевом море задействованы более 15 кораблей и судов. В числе других кораблей учебно-боевые задачи по плану боевой подготовки флота выполняют БПК «Североморск» и БДК «Александр Отраковский».

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