Бишкек, , 18:19 — REGNUM В Бишкеке в рамках международной акции «Эстафета Победы» состоялись мероприятия, приуроченные к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом 2 мая сообщается на официальной странице посольства РФ в Киргизии в социальной сети Facebook.

«Прибывшая из Казахстана юбилейная эмблема будет торжественно пронесена киргизскими пограничниками 2−7 мая по территории республики и передана коллегам в Таджикистан», — говорится в сообщении.

Мероприятия в рамках акции в Киргизии начались с церемонии возложения венка к Вечному огню на Площади Победы в Бишкеке. В торжественном ритуале приняли участие посол РФ Николай Удовиченко, начальник оперативной погрангруппы ФСБ России в Киргизии Вячеслав Безроднов, а также киргизские ветераны-пограничники.

Напомним, Пограничная эстафета Победы, посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск, проводится по решению глав государств СНГ по предложению Совета командующих пограничными войсками стран, входящих в Содружество. Она стартовала 5 февраля 2020 года одновременно в крепости — Герое Бресте и городе — Герое Мурманске. И двумя маршрутами проходит по территории десяти стран. Завершится торжественное шествие эстафеты 28 мая в Москве.

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