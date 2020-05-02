Нарьян-Мар, , 17:21 — REGNUM В Ненецком автономном округе подтвердились еще 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число зараженных увеличилось в НАО до 44. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

В настоящее время 36 человек находятся в перепрофилированном под лечебный корпус общежитии УПН «Варандей». 190 человек на Варандее находятся в обсерваторе под медицинским наблюдением.

Как сообщает главный государственный санитарный врач по НАО Наталья Кирхар, на Варандее продолжается забор тест-проб на SARS-Cov-2.

«На сегодняшний день проводится исследование 291 тест-пробы, взятых на Варандее. 42 из них показали положительный результат и пациенты с диагнозом COVID-19 уже получают лечение в Нарьян-Маре и на Варандее, остальные продолжают исследовать», — сказала Наталья Кирхар.

В настоящее время УПН «Варандейское» закрыто на въезд и выезд. Выставлен блок-пост охраны. Расконсервированы два общежития: одно используется в качестве обсерватора, второе — лечебный корпус для размещения больных. Третье общежитие — так называемая «чистая» зона.

Кроме того, два случая заболевания коронавирусной инфекцией были выявлены в Нарьян-Маре. В связи с чем на самоизоляции в окружной столице находится 177 человек.

Жителям НАО рекомендуют максимально ограничить контакты с близкими и друзьями, без необходимости не выходить из дома, а в обратном случае использовать средства индивидуальной защиты — маски, перчатки.