Кишинёв, , 17:21 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в Молдавии четыре тыс., сообщает 2 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

За последние сутки выявлено 72 новых случаев заражения, а их общее количество составило 4 052.

Ранее сообщалось, что в Молдавии от COVID-19 умерли 124 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии с 17 марта на 60 дней введен режим чрезвычайного положения. Остановлено авиасообщение с другими странами, перекрыты сухопутные границы. Запрещены массовые мероприятия всех типов, отменены занятия в учебных учреждениях.

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