Рабат, , 17:18 — REGNUM В Марокко за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 мая сообщается в отчете министерства здравоохранения страны.

«118 новых случаев заражения коронавирусом. Всего количество заболевших возросло до 4 687 человек», — говорится в докладе.

По данным ведомства, за последние сутки скончался еще один пациент с коронавирусом, тем самым общее число летальных исходов в Марокко достигло 172. С начала эпидемии в стране выздоровели 1 235 человек.

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Напомним, ранее агентство ВВС Africa со ссылкой на правительственные источники сообщило, что после массового тестирования на коронавирус в марокканских тюрьмах было выявлено около 313 случаев заражения инфекцией.

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