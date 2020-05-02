Москва, , 17:02 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рассказала, что тест на коронавирус может показать результат не позднее, чем на третий день после инфицирования. Об этом Попова рассказала в интервью журналисту Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Если мы говорим о ПЦР-тесте, то общепринятое, что это не меньше 3 дней. То есть вирус должен попасть в организм, он должен развиться, и только после этого на слизистой носа мы можем его найти. Ну, это минимальный срок, как правило, чуть дольше», — рассказала Попова.

Она уточнила, что биоматериал для ПЦР-теста обычно берут в виде мазка со слизистой носа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПЦР-тесты дают некоторую погрешность результатов. В Москве уже зарегистрировано большое количество пациентов с коронавирусной инфекцией, ПЦР-тесты которых на коронавирус давали отрицательный результат. При этом болезнь помогает выявить компьютерная томография.