Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Разработчики из Valve почтили память актёра Рика Мэя, который озвучивал Солдата в игре Team Fortress 2. Об этом 2 мая сообщает «Игромания».

Теперь в игре можно увидеть памятник, установленный в честь актёра. Некоторые геймеры собираются около него, чтобы почтить память Мэя.

Напомним, Рик Мэй ушёл из жизни в возрасте 79 лет. За свою карьеру он озвучил не только Солдата в Team Fortress 2, но и героев игр Star Fox 64, Freddi Fish 5, Sly 3: Honor Among Thieves и Age of Empires II: Definitive Edition.

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