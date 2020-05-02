Москва, , 17:07 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос об ослаблении ограничительных мер, введенных в столице в связи с угрозой распространения коронавируса, может быть рассмотрен в середине мая в том случае, если снизится нагрузка на медицинские учреждения. Об этом 2 мая он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Если мы увидим <…> через две недели, что все-таки нагрузка спадает и у нас появляется запас прочности для того, чтобы людям оказывать качественную медицинскую помощь по борьбе с ковидом, тогда можно подумать о мерах послабления», — отметил градоначальник.

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От также подчеркнул, что в данной ситуации не может быть никаких политических спекуляций, а все усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией должны быть направлены на совместную работу представителей власти и жителей Москвы.

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Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России развивается по европейскому сценарию.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, по состоянию на 2 мая в столице за минувшие сутки зарегистрировано 5358 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 37 пациентов. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 62 658 заболевших.

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