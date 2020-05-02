Лос-Анджелес, США, , 16:48 — REGNUM Игроку Call of Duty: Modern Warfare удалось поиграть с видом от третьего лица, благодаря багу (программной ошибке). Об этом 2 мая сообщает «Игромания».

Когда персонажа геймера воскрешали, камера переместилась на вид от третьего лица и позволила ему поиграть с «новой функцией». Издание отмечает, что ошибка произошла в режиме «Выживание» на карте Shoot House.

Напомним, Call of Duty: Modern Warfare — это ремейк одноимённой игры 2007 года. Её релиз состоялся в октябре 2019 года.

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