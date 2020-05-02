Рочестер, США, , 17:10 — REGNUM Доктор Эллис Франсуа работает хирургом в одной из клиник города Рочестер (штат Миннесота). Сейчас, во время эпидемии коронавируса в США, доктор решил помочь своим коллегам, собрав для них деньги: он спел знаменитую песню Джона Леннона Imagine. Об этом сообщает AMNA.

Деньги, которые будут выручены, Франсуа направит в фонд борьбы с COVID-19. Доктор рассчитывает поддержать таким образом своих коллег, не только тех, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, но и тех, которые сейчас помещены на карантин и вынуждены сводить концы с концами.