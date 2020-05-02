Москва, , 16:44 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса предлагает перенести салют, который запланирован на День Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, военные разместят в 16 точках Москвы специальные установки и пушки для праздничного салюта в День Победы 9 мая.

«У меня один вопрос — для кого салют, если все должны сидеть дома под страхом штрафа. Перенесли парад, можно было и все остальные праздничные мероприятия перенести и провести в один день, я так думаю», — рассуждает Лебедев в Facebook.

Предполагается, что салют будет произведен в 22:00.

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