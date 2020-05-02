Москва, , 16:35 — REGNUM В Москве 9 мая в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет дан праздничный артиллерийский салют из более 12 тысяч фейерверков. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«В небо столицы будут выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что салют будет запущен военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина ЗВО из пусковых салютных установок, расположенных на базе автомобиля КамАЗ.

Праздничный фейерверк состоится в 22:00 (мск), залпы салюта устремятся в небо столицы с 15 площадок, расположенных на территории Москвы.

Кроме этого, в пресс-службе подчеркнули, что на одной из городских площадок будет размещен расчет из 18 пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, он даст 30 торжественных залпов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос об объявлении даты проведения парада по случаю 75-летия Победы зависит от ситуации с распространением коронавируса в России, так как Парад Победы является в первую очередь праздником для граждан России — для ветеранов и «потомков поколения победителей».

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