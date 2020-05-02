Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM Железнодорожный вокзал Екатеринбурга продезинфицировали в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском главке МЧС.

Работники специализированной пожарно-спасательной части ведомства обработали как само здание вокзала, так и прилегающую территорию. Для этого использовался специальный раствор, который является безопасным как для людей, так и для животных. Всего было обработано 36 тысяч кв. м. территории.

«Дезинфекцию спасатели проводили с помощью автономного комплекса специальной обработки и ранцевых воздуходувных устройств», — сообщают в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1 тысяча 16 случаев заражения новым коронавирусом. Выздоровели уже 153 человека.