Ростов-на-Дону, , 16:29 — REGNUM В период майских праздников жителям Ростовской области раздадут 400 тыс. масок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 мая.

Благотворительная акция проходит в крупных населённых пунктах региона. Пункты раздачи защитных масок, приобретённых за счёт внебюджетных средств, организованы «у аптек, супермаркетов, рынков, на остановках и в общественном транспорте».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 1 мая введён обязательный масочный режим. В этот день волонтёры вместе с сотрудниками правоохранительных органов и служб, контролирующих соблюдение режима самоизоляции, подключились к раздаче индивидуальных средств защиты.

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