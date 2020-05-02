Москва, , 16:13 — REGNUM Резкий скачок числа новых выявленных граждан с коронавирусом в Москве может быть связан с очередями на входе в станции столичного метро при проверке пропусков в апреле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ).

«Безусловно на это могло повлиять и то, что очереди были в метро. На тот момент ещё и масок в продаже не было. Большая часть людей была без масок и заразили друг друга. Второй момент — люди вынуждены выходить, потому что они ищут пропитание себе, у них нет заработка», — сказал Ступин.

Вместе с тем, есть мнение врачей, что обычно инкубационный период состаляет около недели, хотя может быть от двух до 14 дней.

При этом депутат отметил, что на заявление с требованием привлечь мэра Москвы Сергея Собянина к ответственности по статье 236 Уголовного кодекса РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), которое он направил в Следственный комитет РФ ещё не пришло ответа. Тем не менее он намерен и дальше пытаться добиться привлечения главы города к ответственности за произошедшие возле метро очереди.

«Мне пока уведомления о его рассмотрении не пришло. Я уверен, что если даже нам не удастся сделать сейчас, то удастся хотя бы привлечь общественное внимание», — добавил Ступин.

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