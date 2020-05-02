Амстердам, , 15:57 — REGNUM За последние сутки в Нидерландах новый тип коронавируса подтвердился у 445 человек. Такие данные 2 мая опубликовал Национальный институт здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

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Таким образом, общее количество инфицированных SARS-CoV-2 за период с начала пандемии достигло 40 236 человек. За сутки на 94 увеличилось и количество летальных исходов среди пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. В общей сложности число жертв заболевания, вызванного коронавирусной инфекций, приблизилось к 5 тыс. человек.

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Как отметили в RIVM, фактическое число смертей от нового коронавируса в Нидерландах выше, чем сообщаемые цифры, которые ежедневно публикует Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды RIVM. RIVM и статистическое управление Нидерландов (CBS). Отмечается, что не все люди, которые умирают в королевстве, были проверены на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным RIVM, с начала вспышки коронавируса в Нидерландах заражение вирусом COVID-19 было выявлено у 13 884 медицинских работников — это около трети от общего числа выявленных в Нидерландах случаев инфицирования SARS-CoV-2. По меньшей мере девять медицинских работников скончались от последствий коронавируса.

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