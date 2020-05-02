Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM Ростовские власти продлили запрет на остановку общественного транспорта у кладбищ, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 2 мая.

Корректировка схем движения автобусов связана с продлением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Запрет на посещение кладбищ продлён по 11 мая на территории всего региона. В эти дни схемы движения транспорта по нескольким маршрутам областного центра будет укорочена.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в период майских праздников на Дону ужесточены ограничительные меры. В частности, действие части спецпропусков, выданных работникам действующих организаций и предприятий, отменено. Введён строгий масочный режим, согласно которому посещение общественных мест разрешено только в индивидуальных средствах защиты.

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