Сеул, , 15:59 — REGNUM Ассоциация стоматологов южнокорейского Инчхона передала представителям посольства Мьянмы 400 наборов для диагностики коронавируса и 500 респираторов KF94 общей стоимостью 70 млн вон (~$57 150). Об этом сообщает Dental Arirang со ссылкой на свои источники.

По данным источников, церемония передачи медицинских товаров состоялась 20 апреля. Известно, что в Мьянме подтверждено 146 случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители южнокорейской финансовой компании Shinhan Financial Group и компании Seegene направили в Мьянму 10 тыс. наборов для диагностики коронавируса и 300 защитных костюмов.

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