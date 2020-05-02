Париж, , 15:45 — REGNUM Новый способ нахождения людей, которые заразились новым коронавирусом, тестируют кинологи из Франции, обучающие собак находить таких инфицированных по запаху. Об этом 2 мая сообщает газета Le Parisien.

Также уточняется, что у предложивших данную инициативу отсутствует уверенность в успешности задуманного ими эксперимента, однако первые результаты, как считают сами предложившие, дают некоторую надежду на это.

Кроме этого, сообщается, что тренировки, в которых принимают семь служебных собак разных пород из спасательной бригады департамента Сена и Марна и из корсиканской жандармерии, стартовали 30 апреля. Для образца искомого запаха на них используются компрессы, которые смочены потом инфицированных коронавирусом.

При этом указывается, что крайне важно, чтобы данные компрессы прикладывались до начала лечения, так как потом к ним примешается запах использованных для лечения от болезни лекарств.

Помимо того, утверждается, что из-за применения такого способа не обучения собак последние не могут заразиться новой коронавирусной инфекцией, так как на данный момент наличие в поту инфицированных коронавируса не подтверждается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно что во Франции зафиксирован первый случай инфицирования новым коронавирусом кошки.