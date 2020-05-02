Нур-Султан, , 15:42 — REGNUM В десяти регионах Казахстана из-за сильного ветра и ливней объявлено штормовое предупреждение, сообщили 2 мая в республиканском государственном предприятии «Казгидромет».

Ночью 3 мая в Западно-Казахстанской области ожидается заморозки. В Туркестанской области, Чимкенте и Туркестане прогнозируется сильный северо-западный ветер 15−20 метров в секунду и гроза.

В Акмолинской области и Нур-Султане пройдут дожди, возможен град и снег. Ветер — северо-западный 15−20 метров в секунду. 4−5 мая ожидается понижение температуры до минус 1−3 градусов.

Отметим, в северных регионах Казахстана 5 мая ожидается понижение температуры до мину шести градусов. Похолодания ожидают в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.