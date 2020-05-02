Париж, , 15:38 — REGNUM Во Франции зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом кошки. Как сообщил 2 мая представитель национальной ветеринарной школы Альфорт (ENVA), тест на SARS-CoV-2 у животного дал положительный результат, пишет французский журнал Le Point.

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Отмечается, что это пятый подобный случай в мире. По данным ENVA, кошка заразилась от своего владельца. Тесты проводились на десяти кошках, у владельцев которых возникло подозрение на инфекцию. У выявленной кошки-носителя SARS-CoV-2 имеются признаки респираторного заболевания и проблемы с пищеварением.

ENVA рекомендует больным COVID-19 ограничить тесные контакты с домашними питомцами, носить маску в их присутствии, и мыть руки перед тем, как их погладить. Это поможет защитить четвероногих питомцев от инфицирования.

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«До сих пор нет доказательств того, что домашние животные, заражённые новым коронавирусом, могут стать источником инфицирования человека», — отметила профессор вирусологии ENVA Софи Ле Подер.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в американском штате Нью-Йорк заражение коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 выявили у двух домашних кошек. Это первый случай, когда на территории Соединенных Штатов было выявлена инфекция у домашних животных.