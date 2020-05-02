Аликанте, Испания, , 15:30 — REGNUM Решение отпустить под подписку о невыезде экс-зампреда правительства Ставропольского края Андрея Мургу, ранее задержанного в испанском городе Аликанте по запросу РФ, принял местный судья. Об этом 2 мая сообщили в Национальной судебной коллегии Испании.

Как передает ТАСС, задержанный в Аликанте Мурга дал показания судье посредством видеосвязи, после чего последний принял решение не лишать задержанного свободы и изъять у него паспорт, запретив покидать территорию Испании.

Напомним, в июне минувшего года из сообщения СК РФ стало известно, что Андрей Мурга был объявлен в международный розыск ввиду расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которое было возбуждено в январе 2019 года.