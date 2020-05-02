Москва, , 15:33 — REGNUM Рекордное количество новых выявленных случаев коронавируса в Москве 2 мая связано с тем, что около двух недель до этой даты при проверке спецпропусков образовались очереди на входах в станции метро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя фракции КПРФ в Мосгордуме Павел Тарасов.

По его словам, виновником вспышки коронавируса в столице является мэрия Москвы. Именно её неграмотные действия спровоцировали скопление людей в первый день режима поездок по спецпропускам и резкому росту числа заразившихся коронавирусом, уверен парламентарий.

«Причины надо смотреть две недели назад. Столько длится инкубационный период. Мы должны смотреть что происходило две недели назад. А две недели назад устроили очереди при проверке пропусков. И из-за этого самодурства произошел всплеск», — заявил Тарасов.

По мнению депутата Мосгордумы, виновников скопления людей, необходимо незамедлительно снять с их должностей. При этом перекладывать вину на полицейских нельзя — они были лишь исполнителями. Инициаторы же этих неграмотных, с точки зрения Тарасова, действий работают в мэрии Москвы.

«За это отвечает исключительно мэрия Москвы. Координатор этого всего — мэрия. Решения по этому вопросу принимали в мэрии. Прямая ответственность на мэрии», — сказал Тарасов.

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