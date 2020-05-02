Калуга, , 15:34 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 15:00 2 мая всего зафиксировано 1136 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперштаба региона.

В калужской областной инфекционной больнице Иллюстрация ИА REGNUM

1019 человек находятся на лечении. 105 человек выздоровели, 12 человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев — в Калуге (271), в Боровском районе (157), в Обнинске (137), Малоярославецком районе (125) и в Думиничском районе (74).

Напомним, по данным федерального штаба на 2 мая в Калужской области подтверждены 59 новых случая заражения коронавирусом.

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