Калуга, 2 мая 2020, 15:34 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 15:00 2 мая всего зафиксировано 1136 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперштаба региона.
1019 человек находятся на лечении. 105 человек выздоровели, 12 человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев — в Калуге (271), в Боровском районе (157), в Обнинске (137), Малоярославецком районе (125) и в Думиничском районе (74).
Напомним, по данным федерального штаба на 2 мая в Калужской области подтверждены 59 новых случая заражения коронавирусом.
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