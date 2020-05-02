Москва, , 15:11 — REGNUM Россия лишились светлого, глубоко верующего человека, раввина Зиновия Когана, который всегда был на стороне бедных и нуждающихся, обладал прекрасным чувством юмора, стоял у истоков законодательного закрепления свободы совести и вероисповедания в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Этот выдающийся общественный и религиозный деятель внес значительный вклад в дело укрепления межконфессионального мира, был большим другом Русской православной церкви», — отметил Гаврилов.

Коган принимал участие в работе над поправками к Конституции РФ.

«Когда мы обсуждали внесение поправок в Конституцию раввин Коган предложил фразу: «Благослови и сохрани Бог Россию», — сказал глава комитета Госдумы.

«Зиновий Коган любил свою страну, говорил: «Моя религия — Россия», — добавил он.

В Москве 1 мая скончался вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России раввин Зиновий Коган. Причиной смерти 78-летнего Когана стал инсульт.

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