Москва, , 07:06 — REGNUM Дайджест фейков, распространявшихся в сети, опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ролике рассказывается о трех событиях, ложную интерпретацию которых опровергает МВД. Первым фейком, который разоблачают полицейские, стало якобы избиение сотрудниками МВД мужчины, выгуливающего собаку. На самом деле сотрудники полиции применили силовое задержание дебошира, распивавшего вместе со своими собутыльниками спиртные напитки на детской площадке, который в ответ на требование патруля прекратить нарушение порядка накинулся на сотрудников полиции с кулаками.

Еще одним фейком является новость об избиении и ограблении жителя Москвы пятерыми мигрантами. В этом случае ситуация была также связана с распитием алкогольных напитков. Компания мужчин, распивавших спиртные напитки дома, увидела, как на капот стоящей во дворе машины забрался прохожий. Мужчины вышли на улицу, где завязался конфликт и произошла драка, в ходе которой пострадали двое.

Третьим фейком стала видеозапись, на которой полицейские сбивают с ног женщину и волоком тащат ее с дороги на обочину. В МВД поясняют, что гражданка вела себя неадекватно и разгуливая по проезжей части бросалась под колеса автомобилей. Сотрудники полиции, не добившись выполнения требований о прекращении хулиганства, применили силу, чтобы спасти женщине жизнь и восстановить безопасное движение на дороге.

По сообщению представителя ГУ МВД России по г. Москве, в последнее время во время действия режима самоизоляции значительно снизилась преступность. Так, количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, сократилось на 40%, а квартирных краж на 62%.