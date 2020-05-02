Москва, , 14:51 — REGNUM Не стоит слишком серьёзно полагаться на прогнозы по срокам завершения пандемии коронавирусной инфекции, которые делаются на долгосрочную перспективу. В них никакого смысла нет. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, комментируя оценки учёных из Сингапура по окончанию вспышки COVID-19 в России.

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Он сравнил подобные расчёты с «упражнениями математиков», не имеющих отношения к реальности.

«Нам бы предсказать ситуацию на три — шесть дней вперед. Это было бы уже замечательно», — заявил НСН вирусолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, изначально исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна предсказали полное завершение вспышки коронавируса в России в июле. Затем этот срок сместился на 7 августа. Сейчас и этот прогноз уже сдвинулся. По оценкам специалистов, пандемия COVID-19 в России может завершиться к 8 августа.