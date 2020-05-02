Нур-Султан, , 14:51 — REGNUM Медики в Казахстане выявили 3800 случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Выздоровели 965 человек, скончались — 25 пациентов. Наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 1240, Нур-Султане — 682, Кызыл-Ординской области — 210 и Чимкенте — 206.

Как сообщал ИА REGNUM, с 27 апреля власти Казахстана начали смягчать ограничительные меры. В частности, жителям республики разрешили гулять во дворе и ездить на дачу. Кроме того, с 1 мая восстановлено авиасообщение между Алма-Атой и Нур-Султаном.

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