Самара, , 14:55 — REGNUM Специальный интернет-ресурс, на котором собрана вся информация о событиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, создали в Самарской области. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе перенесены основные праздничные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Но, поскольку, День Великой Победы является для каждого гражданина России особенным днем, то его празднование состоится. У каждого жителя области есть возможность, не выходя из дома, поучаствовать в разных акциях и флеш-мобах, которые будут проходить по всей стране.

Теперь подробную информацию о всех событиях можно будет узнать на специально созданном интернет-ресурсе: https://pobeda75.samregion.ru/.

Этот портал объединяет все основные медиа-проекты области, посвященные 75-летию Победы, которые организовали региональные СМИ.

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