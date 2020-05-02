Токио, , 14:45 — REGNUM В Японии в ближайшее время могут разрешить использование разработанного против лихорадки Эбола препарата «Ремдесивир» для лечения больных с COVID-19. Об этом 2 мая сообщает Японское общественное телевидение.

Сообщается, что в случае успешного прохождения необходимых процедур этот препарат станет первым одобренным в стране для зараженных коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование фармацевтического препарата «Ремдесивир» компании Gilead Sciences при лечении больных COVID-19.

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