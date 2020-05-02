Ханты-Мансийск, , 14:35 — REGNUM В Югре за сутки выявлено девять новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора ХМАО.

Итого в Югре с начала пандемии на 2 мая подтверждено 414 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 115 жителей округа.

По данным окружного департамента здравоохранения ХМАО, в тяжёлом состоянии в медучреждениях в тяжёлом состоянии находятся 12 пациентов, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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