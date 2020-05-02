Красногорск, , 14:29 — REGNUM Невыполнение постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва, обязывающее жителей Подмосковья носить в местах общего пользования маски или респираторы, может влететь нарушителям в копеечку. Как сообщили в пресс-службе главы региона, штраф на нахождение на улице без маски в Подмосковье может составить 4 тыс. рублей.

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Следить за ношением масок и респираторов будут сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, которые в настоящее время обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.

С 12 мая ношение масок или респираторов в общественных местах будет для жителей Подмосковья обязательным.