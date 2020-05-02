Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских призвал жителей региона отказаться от встреч со своими пожилыми родственниками. Об этом чиновник сообщил в видеообращении.

Козловских напомнил, что именно у пожилых граждан COVID-19 протекает наиболее тяжело. Поэтому стоит ограничить свои встречи с близкими людьми в возрасте и родителями.

«И тогда мы сможем пережить этот период с наименьшими потерями», — уверен врач.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки врачи зафиксировали ещё 81 случай заражения коронавирусом. Всего подтверждено 1 тысяча 16 случаев.

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