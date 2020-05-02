Ташкент, , 14:20 — REGNUM Министерство народного образования не предоставит льготы при поступлении в вузы для выпускников школ с золотыми и серебряными медалями. Об этом заявил глава ведомства Шерзод Шерматов на брифинге.

«Министерство народного образования выступает за предоставление равных возможностей молодым людям, претендующим на получение высшего образования», — сказал министр.

Он отметил, что 2019−2020 учебный год в организациях и учреждениях системы народного образования завершится дистанционными телевизионными уроками. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о сдаче или отмене выпускных экзаменов в школах, добавил Шерматов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что выпускные экзамены в вузах республики пройдут в дистанционном режиме.

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