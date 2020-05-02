Красногорск, , 14:26 — REGNUM В Московской области закрыли магазины сети непродовольственных товаров «Леруа Мерлен». Об этом сообщается на портале «Моллы».

Отмечается, что это связано с нарушением мер по профилактике коронавируса. Решение прекратить работу отдельных магазинов приняли местные власти, после проведения 1 мая рейдов, во время которых якобы и были выявлены нарушения.

«Рабочая группа Администрации Пушкинского городского округа и Госадмтехнадзора обнаружила, что магазин сети «Леруа Мерлен» в городе Пушкино открыт, что является нарушением постановления губернатора Московской области № 108. Руководство магазина не стало комментировать данную ситуацию, сообщает издание «Пушкино Сегодня», после чего магазину было выдано уведомление о нарушении режима работы. После эвакуации посетителей, проверки площадей торгового зала и остальных помещений вход в магазин был закрыт и опечатан. Сайт сети гипермаркетов сообщает, что так же был закрыт магазин на Новорижском шоссе», — отмечено в сообщении портала.

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