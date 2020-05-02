Степанакерт, , 14:14 — REGNUM В Нагорном Карабахе выздоровели шесть пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом 2 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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«По состоянию на 11:00 2 мая в Арцахе шесть из восьми граждан, инфицированных коронавирусом нового типа COVID-19, уже выздоровели», — говорится в сообщении ведомства.

В минздраве добавили, что оставшиеся два пациента продолжают лечение, ещё пять человек находятся на изоляции.

Всего на сегодняшний день в республике проведено 287 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Нагорном Карабахе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции был введён режим чрезвычайной ситуации. Планируется, что он будет действовать до 12 мая.