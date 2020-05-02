Рига, , 14:13 — REGNUM Интенсивность автомобильного движения в Риге увеличивается с конца апреля. Об этом пишет 2 мая портал LSM со ссылкой на департамент транспорта Рижской думы.

В сообщении департамента говорится, что после объявления режима ЧС интенсивность движения в столице Латвии упала на 6%. Однако, с конца апреля число автомобилей на дорогах Риги стало расти. При этом количество пассажиров в общественном транспорте в городе снизилось более, чем в четыре раза.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.